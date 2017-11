false

Neuauflage – ab sofort ist das Brettspiel „Wildpark Abenteuer“ wieder in limitierter Auflage verfügbar. Das Spiel des Wildparks an den Eichen in Schweinfurt ist für zwei bis sechs Personen konzipiert. Die Spieler können damit auch daheim den Wildpark Schweinfurt in all seinen Facetten erleben und gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Der Verkaufspreis von 25 Euro pro Spiel fließt komplett als Erlös an die Wildparkfreunde und wird für Projekte und Aktionen im Wildpark verwendet.