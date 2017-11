Weihnachten im Schuhkarton – noch bis zum 15. November werden Päckchen für Kinder in ärmeren Ländern gesammelt – auch hier in der Region Main-Rhön. Jeder kann mitmachen und den Kindern eine Freude machen. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist weltweit die größte Geschenkaktion für Kinder in Not.