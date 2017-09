s.Oliver Würzburg kann das Vorbereitungs-Turnier in Rhöndorf für sich entscheiden. Im Finale gegen die Telekom Baskets Bonn gewinnt das Team von Trainer Dirk Bauermann mit 71:67. Abdul Gaddy und D.J. Richardson sichern den Sieg mit jeweils zwei sicher verwandelten Freiwürfen in den letzten Sekunden.

Nach dem Sieg gegen Köln also der zweite Erfolg in Rhöndorf für die Baskets, die sich offenbar bereits in guter Form befinden.