Von der Planung bis zur Umsetzung – Humboldtschüler erschließen Laufstrecken für Schweinfurt

Seit vielen Jahren gibt es die neue Oberstufe an den bayerischen Gymnasien. Dazu gehört auch ein Projekt zur Studien- und Berufsorientierung – kurz das P-Seminar. Darin müssen die Schüler in ihren letzten beiden Schuljahren ein eigenes Projekt umsetzen. Sozusagen von der ersten Idee, bis hin zur Realisierung. Und das auch außerhalb des Klassenzimmers. Welch tolles Ergebnis dabei herauskommen kann, zeigt ein aktuelles Projekt am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt.