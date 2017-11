Vom Trauring bis zum Brautkleid – 6. Hochzeitsmesse in Bad Kissingen

Er zählt zu den schönsten Tagen im Leben: Der Hochzeitstag. Es ist der Tag an dem Frau und Mann sich das Ja-Wort geben. Und natürlich ist er nicht wie jeder andere. Doch für den perfekten Tag gehört einiges dazu. Vom Trauring bis zum Brautkleid, von der Hochzeitstorte bis hin zur Musik. Die aktuellen Trends und eine Vielzahl an Anregungen gab es am vergangenen Wochenende in Bad Kissingen zu finden. Bei der sechsten Hochzeitsmesse im wundervollen Regentenbau.