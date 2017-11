Viel Handgemachtes – Weihnachtsmarkt der Nüdlinger Lebenshilfe-Werkstatt

In Nüdlingen fand am vergangenen Wochenende die 22. Auflage des traditionellen Weihnachtsmarktes statt. An insgesamt 40 Verkaufsständen stellten die Behinderten der Lebenshilfe-Werkstatt und Kunsthandwerker aus der Region ihre Produkte aus. Viel handgemachtes, von einfach Deko-Stücken bis hin zum Weihnachtschmuck war alles mit dabei. So war die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder gut besucht.