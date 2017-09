Verkehrsunfall in Volkach: 3 Personen leicht verletzt

Am Donnerstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in Volkach im Landkreis Kitzingen drei Personen leicht verletzt. Man brachte sie zur ambulanten Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser. Die drei beteiligten Pkws sind ebenfalls stark beschädigt. Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt nun den genauen Unfallhergang.