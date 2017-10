Unternehmen Bionade wechselt den Hersteller

Bionade wird verkauft. Damit ist nicht der Verkauf des Kultgetränks gemeint, sondern der Verkauf des Unternehmens. Der Hersteller aus Ostheim vor der Rhön geht zum Jahreswechsel an den Mineralwasserabfüller Hassia bei Frankfurt am Main. Nur fünf Jahre nach der Übernahme durch die Brauerei Radeberger hat Bionade also wieder einen neuen Inhaber.