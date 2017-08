Unterfranken-Derby – FC Sand zu Gast beim Würzburger FV

Paukenschlag beim FC Amberg. Helmut Schweiger, der Präsident des Bayernligisten, gibt sein Amt nach reiflicher Überlegung auf. Als Grund nennt Schweiger die sportliche Perspektive. Höherklassiger Fußball sei in Amberg nicht möglich. Es fehle die Unterstützung. Der FC Amberg muss derzeit aufpassen, nicht in die Landesliga abzusteigen. Der FCA ist Tabellenletzter. An diesem Wochenende versucht Amberg dem Tabellenführer SC Eltersdorf ein Bein zu stellen. Das Daumendrücken der Bayernligisten aus unserer Region ist dem FCA dabei sicher.