Tüfteln für die Digitalisierung – Siemens Hackathon Days in Bad Neustadt

Die Digitalisierung ist in vollem Gange und sie betrifft uns alle. Auch die Wirtschaft. Denn die steht an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. Kurz Industrie 4.0. Der weltweiten Branche ist dies bekannt. So auch Siemens. Der deutsche Technologiekonzern will sein Digitalisierungsgeschäft stärken. Deshalb veranstaltet das Unternehmen seit diesem Jahr an weltweit verschiedenen Standorten Hackathon Days. Und nun auch im Siemens-Werk in Bad Neustadt.