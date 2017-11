Tödlicher Verkehrsunfall – Für 20-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Tragische Nachrichten aus dem Landkreis Haßberge. Am Dienstagabend kam es in der Nähe von Königsberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und verunglückt. Der junge Mann stirbt noch an der Unfallstelle. Marcel Martschoke mit den Einzelheiten.