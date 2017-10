The Living gewinnt den Newcomer Contest Bayern 2017

Der Beste Newcomer Bayerns 2017 heißt The Living! Die Band aus München wurde am

Samstag, 07. Oktober 2017, vor über 2000 Zuschauern in der Posthalle

Würzburg gekürt. The Living gewann eine Bandreise zum Festival „Envol et Macadam“ in

Québec City (Kanada) im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Die Ehrung übernahm Max Giesinger,

der zuvor mit einem Bayerischen Musiklöwen als Bester Newcomer National ausgezeichnet

wurde. Main Act MoTrip spielte im Anschluss an das Finale ein komplettes Konzert.

Der Newcomer Contest Bayern zählt mittlerweile zu den größten Newcomer Festivals der

Republik.