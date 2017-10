The Jets bei The Voice of Germany

Die Stimme von Deutschland. Jerry James und Tuncay Tercanli. In Unterfranken sind sie bekannt mit ihrer Band The Jets. Sänger und Schlagzeuger gehen nun aber einen Schritt weiter und werden bei der Castingshow The Voice of Germany mitmachen. Ihre Kinder hatten die Idee, die zwei als Duo bei der Sendung anzumelden. Das Casting haben sie bereits erfolgreich gemeistert. Am 19. Oktober werden Jerry und Tuncay dann bei den sogenannten Blind Auditions von The Voice of Germany auftreten.