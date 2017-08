Straßenschäden – Wasserrohrbruch am Schweinfurter Haardtberg

Ein Küchenfleck an der Wand oder der gesamte Keller steht unter Wasser. Irgendwo ist ein Schaden in den Leitungen aufgetreten. Fast jeder kennt es. Dabei handelt es sich um einen Wasserrohrbruch. Ein unschönes Erlebnis, vor allem wenn eine ganze Straße unter Wasser steht und Haushalte lahm gelegt werden. In Schweinfurt war genau das am Dienstagvormittag aber der Fall.