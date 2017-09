Sportvorschau – Schnüdel wollen Dreier gegen Schalding-Heining

Im Willy-Sachs-Stadion war der FC Schweinfurt 05 in der Saison eine Macht. In …

Trotz Steigerung – Schweinfurt 05 spielt gegen den FV Illertissen nur unentschieden Im Willy-Sachs-Stadion war der FC Schweinfurt 05 in der Saison eine Macht. In …

Trotz Steigerung – Schweinfurt 05 spielt gegen den FV Illertissen nur unentschieden Im Willy-Sachs-Stadion war der FC Schweinfurt 05 in der Saison eine Macht. In …

Die Kurve kriegen und den Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Darum geht es …

Sportvorschau – Schweinfurt, Großbardorf und Aubstadt im Fokus Die Kurve kriegen und den Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Darum geht es …

Sportvorschau – Schweinfurt, Großbardorf und Aubstadt im Fokus Die Kurve kriegen und den Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Darum geht es …