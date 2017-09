Sportvorschau – Licht und Schatten in der Fußball Bayernliga

In Würzburg und Bamberg steht an diesem Wochenende die Generalproben zur neuen Saison an. Brose Bamberg hat wie immer großes vor. In der letzten Spielzeit konnten sich die Korbjäger das Double aus Meisterschaft und Pokal sichern. Nur im internationalen Wettbewerb lief es alles andere als rund. Nicht einmal das Viertelfinale war drin. In diesem Jahr soll das besser werden. Sich bessern muss im Fußball auch der TSV Großbardorf. Für die Gallier läuft es in der aktuellen Bayernliga Spielzeit alles andere als rund.