Spitzenspiel im Grabfeld – Großbardorf empfängt Ansbach

Für den TSV Großbardorf lief es in der Bayernliga Nord zuletzt richtig gut. Zwei Spiele gewonnen und 6 Punkte mitgenommen. Damit zählt das Team von Dominik Schönhöfer zu den Topteams der Liga. Am vergangenen Wochenende stand dann das Spitzenspiel gegen die Spielvereinigung Ansbach vor der Tür. In der Bioenergie Arena mussten sich die Grabfeld Gallier allerdings mit einer knappen Niederlage geschlagen geben. Frank Reichardt berichtet.