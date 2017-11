Spielerisch die Technik erkunden – Nachwuchs-Forscher aus Grafenrheinfeld

Spielerisch die Technik erkunden. Diese Möglichkeit haben gerade die Kinder der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Grafenrheinfeld. Denn dort macht gerade die MINIPHÄNOMENTA Halt, ein Projekt der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0. In den nächsten zwei Wochen können die Nachwuchs-Forscher auf Entdeckungsreise gehen und auf eigene Faust erkunden, was es mit Natur und Technik so auf sich hat.