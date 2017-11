Sozialpreis der Bayerischen Landesstiftung – Vesperkirche Schweinfurt ausgezeichnet

Für ihr Engagement wurden die Initiatoren mit dem Sozialpreis der Bayerischen Landesstiftung geehrt. Die Vesperkirche zeige, wozu ehrenamtliches Engagement fähig, heißt es in der Laudatio. Das Preissgeld beträgt 10.000 Euro. Im Februar wurde in der evangelischen Johanniskirche in Schweinfurt bereits zum dritten mal die Vesperkirsche veranstaltet. Dort konnten sich 22 Tage lang Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Stellung zu einem günstigen Mittagessen treffen und Gedanken austauschen.