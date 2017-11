Sex, Verhütung und HIV – JugendFilmTage im Schweinfurter Landratsamt

Sex und Liebe. Früher noch als Tabu-Themen gehandelt, sind sie mittlerweile in unserer sexualisierten Gesellschaft fest etabliert. Wir leben eben in einem aufgeklärten Zeitalter. Dennoch ist es wichtig Kinder und Jugendliche frühzeitig an Themen der Sexualität heranzuführen. So beispielsweise in der Schule mit dem Sozialkundeunterricht. Eine weitere Möglichkeit bieten die JugendFilmTage am Landratsamt Schweinfurt. Hier können sich Schüler aus Stadt und Landkreis Schweinfurt zwei Tage lang mit den Themen Sexualität, Verhütung oder Aids spielerisch auseinandersetzten.