Schutzfrau von Münnerstadt – Heimatspiel geht in die letzte Runde

Wahlkampftour – Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bad Kissingen Die Politiker befinden sich mitten im Wahlkampf und wollen für ihre Stimme …

Wahlkampftour – Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bad Kissingen Die Politiker befinden sich mitten im Wahlkampf und wollen für ihre Stimme …

Bei ihrer Wahlkampftour ist Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in Bad …

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist in Bad Kissingen angekommen Bei ihrer Wahlkampftour ist Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in Bad …

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist in Bad Kissingen angekommen Bei ihrer Wahlkampftour ist Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in Bad …