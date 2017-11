Schenkung – Neues Kunstwerk für die Schweinfurter Kunsthalle

Die Sparkassengalerie in Schweinfurt beschäftigt sich primär mit zeitgenössischer Kunst. Seit ihrer Gründung im Jahre 1986 wurden bisher über 110 Ausstellungen durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Arbeiten der Malerei, Zeichnung Plastik und Skulptur. Einige dieser Bilder sind nun auch in der Kunsthalle zu finden. Heute morgen hat die Sparkasse erneut ein Werk an die Kunsthalle übergeben.