Saison-Vorbereitung: s.Oliver Würzburg gewinnt Turnier in Jena

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg feiert ind er Saison-Vorbereitung den nächsten Turniersieg: beim Medien-Cup in Jena gewinnt die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann gegen zwei Liga-Konkurrenten: dem deutlichen Sieg gegen Gotha (90:50) folgte ein knapper Sieg gegen die Hausherren aus Jena (73:66).

Für Jena kam der ehemalige Würzburger Max Ugrai auf 11 Punkte, bei den Baskets war in beiden Partien Kapitän Kreso Loncar der beste Werfer (Gotha/13 und Jena/17).

Am Wochenende steht der heimische Bosch-Rexroth-Cup in der Würzburger s.Oliver Arena an.