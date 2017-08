Saison-Vorbereitung: s.Oliver Baskets verlieren zweites Testspiel in Litauen

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg müssen sich auch im zweiten Test auf Ihrer Litauenreise geschlagen geben – mit 71:66 (37:38) verliert die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann in der Hauptstadt Vilnius gegen den EuroCup-Teilnehmer BC Lietuvos Rytas (Vilnius).

Dirk Bauermann: „Die Jungs haben auf das Spiel von gestern sehr gut reagiert. Wir haben die erste Halbzeit gewonnen und hatten unsere letzte Führung Mitte des vierten Viertels. Zwar war unsere Bank heute etwas schwächer, aber unsere ersten Sechs waren auf Augenhöhe mit einer starken europäischen Mannschaft.“

Das nächte Spiel bestreiten die Baskets in der Saison-Vorbereitung am Samstag beim Gezeiten Haus Cup in Rhöndorf gegen Köln.