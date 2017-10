Säure über Auto geschüttet

Am Montag zwischen 1 Uhr und 13 Uhr parkte eine Auto in der Spessartstraße in Lengfurt am Straßenrand, unterhalb des Waldbades. Ein Unbekannter schüttete in dieser Zeit über Dach, die linke Seitenscheibe und Frontscheibe (vermutlich) Säure. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Kia. Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld: Tel. 0 93 91 98 41-0.