Regional – und Bayernliga: Die Sportvorschau fürs Wochenende

Am Wochenende stehen für die Eishockey Teams die Generalproben an. Am 8ten Oktober beginnt für die Mighty Dogs aus Schweinfurt, die Haßfurt Hawks und für die Kissinger Wölfe die Spielrunde in der Landesliga. Die Mighty Dogs stehen am Freitagabend bei den Höchstadt Alligators das letzte Mal auf dem Eis. Die Haßfurt Hawks haben noch zwei Vorbereitungsspiele. Die Mannschaft von Martin Reichert spielt freitags in Eppelheim. Am Sonntag können sich die Fans im Stadion am Großen Anger auf die neue Saison einstimmen. Um 18:30 Uhr geht es gegen die 1b-Mannschaft des EHC Bayreuth. Und wir kommen nun zum Fußball.