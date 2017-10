Pro – Bier Abend in der Stadthalle Bad Neustadt

Wir sind Rhöner Bier – am Samstagabend findet in der Stadthalle Bad Neustadt ein Pro-Bier-Abend statt. Mit dabei sind acht heimische Brauereien. Die Bierprobe wird von einem fachkundigen Biersommelier moderiert und von musikalischen Klängen begleitet. Einlass ist um 18 Uhr 30 in der Stadthalle Bad Neustadt. Die Karten gibt´s im Vorverkauf für 19,50 Euro bei der Tourist-Information Bad Neustadt.