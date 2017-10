Nach Wohnungsbrand mit zwei Todesopfern – Ursache steht fest

Nachdem am Samstagmorgen zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen sind, hat die Kripo nun erste Ergebnisse der Ermittlungen bekannt gegeben. In Sylbach, einem Ortsteil von Haßfurt brannte bereits in den frühen Morgenstunden das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße. Drei Menschen mussten aus der Wohnung gerettet werden, für ein älteres Ehepaar kam jede Hilfe zu spät.