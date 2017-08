Nach Banküberfall – Aktuelle Fahndung in Saal an der Saale

In Saal an der Saale im Landkreis Rhön – Grabfeld hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen eine Bank in der Hauptstraße überfallen. Der Täter forderte mit einer Pistole Bargeld und flüchtete daraufhin. Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Dieser ist möglicherweise noch bewaffnet!!!

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

– ca. 175 cm groß

– 20 – 30 Jahre alt

– normale figur und braune Haare

– trug eine blaue Jeanshose und Jacke und war mit einem Tuch und dunkler Sonnenbrille maskiert.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 zu melden!