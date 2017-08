MS Wissenschaft – Bildungsschiff macht Halt in Schweinfurt

Seit heute ist die MS Wissenschaft in Schweinfurt zu sehen. Vom 29. August bis zum 01. September macht das Ausstellungsschiff an der Mainlände am unteren Marienbach Station. Die Ausstellung kann jeweils von 10 bis 19 Uhr besucht werden. Das Thema: Meere und Ozeane. Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wissenschaftler warnen vor den Folgen – vor allem auch für die Meere. Um die Bürger für das Thema zu sensibilisieren ist die „MS Wissenschaft“ quer durch Deutschland unterwegs.