Modernste Technik – Neues Wasserwerk in Weyer eröffnet

Das Wasserwerk in Weyer. Es stammt aus den 1970er Jahren. Bereits vor über 10 Jahren gab es Überlegungen für einen großen Umbau. Jetzt, 2017, ist es nach zwei Jahren Bauzeit endlich geschafft. Das generalsanierte Wasserwerk kann offiziell in Betrieb genommen werden. Es ist ein Meilenstein für den Wasserzweckverband Rhön-Maintal-Gruppe. Aber auch für unsere Region hat das Werk in Weyer eine große Bedeutung.