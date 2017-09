Mit Natur & Herz gegen Erschöpfung & Schmerz – 12. Gersfelder Gesundheitstage

Es ist ein anerkannter heilklimatischer Kurort in der Rhön. Die Kleinstadt Gersfeld. Einmal im Jahr pilgern unzählige Menschen in die Rhönstadt. Anlass sind die traditionellen Gesundheitstage. An diesem Wochenende, am 9. und 10. September feiert die Publikumsmesse bereits ihre 12. Auflage. In der Gersfelder Stadthalle und im Schlosspark dreht sich dann zwei Tage lang wieder alles rund um die Themen Naturheilkunde und ganzheitliche Medizin.