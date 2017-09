Mit Messer auf 17jährigen gezielt – Polizei sucht 18jährigen

THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben …

Weitere Fahrzeuge verkratzt – rund 100 Sachbeschädigungen in Thüngersheim THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben …

Weitere Fahrzeuge verkratzt – rund 100 Sachbeschädigungen in Thüngersheim THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben …

In der Hauerglacisstraße in Würzburg wurden im Zeitraum von Montag bis …

Fahrzeugbeschädigung mit hohem Sachschaden In der Hauerglacisstraße in Würzburg wurden im Zeitraum von Montag bis …

Fahrzeugbeschädigung mit hohem Sachschaden In der Hauerglacisstraße in Würzburg wurden im Zeitraum von Montag bis …