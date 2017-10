Mehr als nur Aussehen und Geschmack – Brotprüfung in Gerolzhofen

Deutschland ist das Land des Brotes. Nirgendwo auf der Welt gibt es nur annährend so viele Sorten wie hierzulande. Das Deutsche Brotinstitut führt in seinem Brotregister rund 3.200 verschiedene Brotspezialitäten, die jeden Tag in deutschen Bäckereien angeboten werden. Um die Qualität weiter zu steigern, führt das Deutsche Brotinstitut in ganz Deutschland Qualitätsprüfungen von Backwaren durch. Handwerkliche Bäckereien können sich freiwillig daran beteiligen. Auch in der Gerolzhöfer VR Bank konnten Bäcker ihre Brote heute morgen testen lassen.