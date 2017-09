Mario Basler in Wargolshausen – So denkt er über Rhön-Grabfeld

Mittlerweile dürften die meisten wissen, dass der kabarettistische Frühschoppen in Wargolshausen etwas ganz besonderes ist. Ticktes für die Veranstaltung sind eigentlich schon fast unmöglich zu bekommen. Und das obwohl zuvor niemand weiß, was einen denn wirklich erwartet. Fredi Breunig ist der Gastgeber. Dazu, holt er sich immer noch einen Stargast mit an die Seite. Fußballprofi Johannes Geis, Bischof Friedhelm Hofmann, Ministerpräsident Bodo Ramelow… Das ist eine beachtliche Namensliste. Den Stargast der letzten Ausgabe kennt wohl ganz Deutschland.