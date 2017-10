Kulturpreis 2017 – Silvia Kirchhof ausgezeichnet

Der Geschichtsverein Frankenbund hat der Gerolzhöferin den Kulturpreis 2017 verliehen. Kirchhof hat sich in den letzten Jahren am Stadttheater in Gerolzhofen verdient gemacht. Mit ihrer Inszenierung des Wandeltheater „Du musst dran glauben“ hat sie zudem deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Stück war bei allen Aufführungen ausverkauft. Der Kulturpreis 2017 ist mit 1.500 Euro dotiert.