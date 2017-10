Kritik an Horst Seehofer – Das sagen die Main-Rhön Abgerodneten

Nach der Bundestagswahl, bei der die CSU ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1949 eingefahren hat, hagelte es an Kritik. Vor allem Parteichef Horst Seehofer musste einstecken. Zahlreiche CSU Abgeordnete fordern seinen Rücktritt, andere stehen hinter ihm. Ist das die Chance für Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder? Innerhalb der Christlich Sozialen Union herrscht Unstimmigkeit. Laut Wirtschaftsministerin Ilse Aigner haben sich Parteivorstand und Landtagsfraktion nun aber geeinigt. Während der Koalitionsverhandlungen in Berlin soll keine Personaldebatte innerhalb der CSU geführt werden. Was sagen die Abgeordneten in Unterfranken zu der Personaldebatte um Seehofer?