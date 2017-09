In voller Fahrt – Motorradfahrer rast ungebremst in Reh

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, startet die Wildwechsel-Saison. Kleine Straßen durch den Wald oder an Feldern vorbei können Auto- und Motorradfahrern dann im Dämmerlicht zum Verhängnis werden. Wie gefährlich der Zusammenprall mit einem Reh sein kann, bekam ein Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der B26 in Unterfranken schmerzlich zu spüren.