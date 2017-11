In der eigenen Wohnung angegriffen und gefesselt – Raubüberfall in Kirchlauter

Wie weit gehen Verbrecher heutzutage noch? Diese Frage stellt sich aus aktuellem Anlass. Denn in Kirchlauter im Landkreis Haßberge ist es am Montagabend zu einem erschreckenden Raubdelikt gekommen. Dort haben zwei Täter einen Mann in seiner Wohnung überfallen, ihn angegriffen und gefesselt. Marcel Martschoke mit den Einzelheiten.