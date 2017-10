Grausiger Fund – Leiche in Kitzingen wahrscheinlich vermisster 64jähriger

Grausiger Fund – In Kitzingen fanden Spaziergänger am Samstag einen Leichnam. Derzeit spricht alles dafür, dass es sich hierbei um einen vermissten 64-Jährigen aus Buchbrunn handelt. Der Mann war seit dem 12. September 2017 spurlos verschwunden. Sämtliche Suchmaßnahmen sowie Überprüfungen von Kontaktadressen verliefen ergebnislos. Die Spaziergänger fanden den Toten in einer Art Gewölbekeller in einem Waldgebiet in Hohenfeld. Hinweise auf Fremdeinwirkung, die zum Tod des Mannes führten, gibt es nicht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg.