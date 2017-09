Grabfeld-Derby – TSV Aubstadt empfängt TSV Großbardorf

In der Fußball Bayernliga steht am Wochenende der 13. Spieltag an, an dem die meisten unterfränkischen Mannschaften die Punkte unter sich verteilen. Heißt: die Derbyglocken läuten schriller denn je. Der FC Sand muss bei der Spitzenmannschaft in Aschaffenburg bestehen. Im Willy-Sachs-Stadion sind die Reserven unter sich. Die Schnüdel-Zweite empfängt dort die U23 Mannschaft der Würzburger Kickers. Das Highlight steigt aber im Aubstadter Schulstadion. Der TSV Aubstadt und der TSV Großbardorf stehen sich im Grabfeld Derby gegenüber.