Das Schweinfurter Volksfest hat im kommenden Jahr wieder ein Werbegesicht. Bei der Veranstaltung im Juni konnten sich die Besucher in einer Foto-Box knipsen lassen. Zehn Bilder wurden von einer Jury ausgewählt. Bei einer Online-Abstimmung konnte man für seinen Favoriten voten. Am Freitag wurde das Volksfestgesicht 2018 in der Schweinfurter Rathausdiele offiziell bekanntgegeben.