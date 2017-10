Fußball-Bayernliga: Würzburger FV verliert, Kickers II gewinnen

In der Fußball-Bayernliga müssen sich die beiden Würzburger Teams mit einem Sieg und einer Niederlage zufrieden geben:

der Würzburger FV verliert mit 0:3 beim FC Schweinfurt 05 II und muss damit voraussichtlich auch die Tabellenführung abgeben – denn Verfolger Eltersdorf spielt am Sonntag Nachmittag noch in Erlangen-Bruck und kann sich dann die Spitzenposition am ersten Rückrunden-Spieltag vom WFV zurückholen.

Die U23 der Würzburger Kickers gewinnen dagegen mit 2:0 gegen Amberg und feiern den 6. Saisonsieg. Ioannis Kiakos (27.) und Pascal Jeni (79.) erzielen die Treffer gegen dezimierte Gäste, die mit nur einem Ersatz-Spieler angereist waren.