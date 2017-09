Fußball-Bayernliga: Würzburger FV könnte Tabellenführer werden

In der Fußball-Bayernliga hat sich der Würzburger FV bereits bis auf Rang 2 vorgearbeitet – am Samstag könnte sogar theoretisch die Tabellenführung drin sein: Spitzenreiter Eltersdorf hat nämlich mit Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg einen schweren Gegner zu Gast – der WFV könnte gegen Jahn Forchheim also einen weiteren Schritt nach vorne machen. Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr – die Höhepunkte sehen Sie natürlich am Montag bei uns im Sport-Journal ab 18:30 Uhr.