In der Fußball-Bayernliga gewinnt der Würzburger FV mit 2:0 gegen die U23 der Würzburger Kickers: ein unglückliches Eigentor in der 68. Minute läutet den Sieg der Hausherren ein, Dennie Michel sorgt mit seinem 8. Saisontor in der 71. Minute für den entscheidenden Doppelschlag gegen die Gäste.

Da die Partie von Tabellenführer Aschaffenburg abgesagt wurde, geht Eltersdorf als neuer Spitzenreiter in die Winterpause, der Würzburger FV steht mit nur 2 Punkten Rückstand auf Platz 3.