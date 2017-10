Frauen für Technik – Schnuppertage an der FHWS

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg Schweinfurt bietet wieder Schnupperkurse für Schülerinnen an. Und zwar am 2 und dritten November. Dabei sollen die Schülerinnen einen Einblick in technischer Studiengänge und Berufe erhalten. Gemeinsam mit der Schaeffler AG werden die Schnuppertage veranstaltet.