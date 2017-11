Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf – Vorverkaufsstart

Startschuss – der Kartenvorverkauf für die Fränkischen Passionsspiele in Sömmersdorf hat begonnen. Die Karten sind unter anderem in der Tourist-Information Schweinfurt 360° erhältlich. Seit 1933 wird alle fünf Jahre die Leidensgeschichte Jesu in Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt aufgeführt. Der Vorsitzende des Passionsspielvereins hofft bei den 18 Vorstellungen wieder auf über 30.000 Besucher. Die Passionsspiele werden vom 24. Juni bis 19. August 2018 aufgeführt.