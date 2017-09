Exhibitionist in Lohr am Main – Zeugen gesucht!

Am Dienstagabend entblößte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist auf einem Kinderspielplatz und onanierte in Anwesenheit von Kindern. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Lohr am Main geführt.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 19:30 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Anlagestraße. Der Unbekannte saß mit herabgelassener Hose im Randbereich des Spielplatzes zur Anlagestraße und manipulierte an seinem Glied. Zu dieser Zeit hielten sich mehrere Kinder auf dem Spielplatz auf, die das Geschehen beobachteten.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

45 Jahre alt

kurze, braune Haare

rundliches Gesicht, ohne Bart und Brille

trug eine braune Baseballkappe, ein braunes T – Shirt und eine lange Hose

führte eine Sporttasche mit sich

Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main, Tel. 09352 / 87410 zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang eine Familie, die sich zur Tatzeit mit einem ca. sechsjährigen Kind auf dem Spielplatz aufhielt, gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Lohr am Main aufzunehmen.