Endspurt vor der Winterpause – So schlagen sich bislang unsere Fußballmannschaften

20 Spielen haben die Fußball Bayernligisten in den Knochen. Noch dürfen die Spieler die müden Beine aber nicht hochlegen. Vier Spiele sind noch vor der Winterpause zu bestreiten, erst dann darf tief Luft geholt werden. Der Endspurt steht also an. Ins neue Jahr möchten die Teams schließlich mit ambitionierten Zielen gehen. Wie sich unsere Mannschaften bislang geschlagen haben, darf werfen wir nun einen kurzen Blick.