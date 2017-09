Ein Hain voll kühler Schatten – So soll die neue Carus-Allee ausschauen

Wenn in ein paar Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Ledward-Barracks in Schweinfurt das Leben pulsiert, dann soll die Carus-Allee das Herzstück des neuen Stadtteils sein. In einem zweistufigen Ideen- und Realisierungswettbewerb konnten sich nationale Landschaftsarchikten um die Gestaltung der Allee bewerben. Im Schweinfurter Rathaus wurden nun die Gewinnermodelle vorgestellt.